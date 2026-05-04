Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach

Der Handel in New York verlief am ersten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 25 067,80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,009 Prozent leichter bei 25 112,18 Punkten in den Montagshandel, nach 25 114,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 210,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 913,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21 879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 977,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,89 Prozent. Bei 25 223,12 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), AXT (+ 10,42 Prozent auf 106,00 USD), Nice Systems (+ 10,00 Prozent auf 124,19 USD), Nortech Systems (+ 9,48 Prozent auf 14,43 USD) und Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Cogent Communications (-29,32 Prozent auf 16,37 USD), Lifetime Brands (-11,33 Prozent auf 5,95 USD), American Woodmark (-9,25 Prozent auf 40,24 USD), World Acceptance (-7,53 Prozent auf 140,57 USD) und Heartland Express (-7,20 Prozent auf 12,50 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 390 709 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at