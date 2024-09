Verluste in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,39 Prozent auf 18 119,59 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 18 228,78 Zählern und damit 0,212 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 190,29 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18 069,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 238,28 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,693 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 754,82 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Wert von 17 858,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 092,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 22,71 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 8,24 Prozent auf 2,89 USD), VOXX International A (+ 7,52 Prozent auf 6,51 USD), Wynn Resorts (+ 7,24 Prozent auf 97,62 USD), Dixie Group (+ 6,25 Prozent auf 0,73 USD) und MicroStrategy (+ 6,17 Prozent auf 176,22 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Taylor Devices (-17,20 Prozent auf 51,27 USD), Dorel Industries (-10,13 Prozent auf 4,14 USD), Donegal Group B (-7,42 Prozent auf 12,86 USD), Cumulus Media A (-5,44 Prozent auf 1,39 USD) und Nissan Motor (-4,80 Prozent auf 2,62 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 703 092 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,088 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at