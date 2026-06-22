Verluste in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,12 Prozent leichter bei 26 220,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,131 Prozent tiefer bei 26 483,31 Punkten in den Montagshandel, nach 26 517,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 156,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 561,12 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 343,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 647,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 447,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 29,17 Prozent auf 3,10 USD), Hooker Furniture (+ 9,68 Prozent auf 17,33 USD), Cogent Communications (+ 8,81 Prozent auf 15,44 USD), ON Semiconductor (+ 8,46 Prozent auf 131,91 USD) und BlackBerry (+ 7,22 Prozent auf 8,99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-14,55 Prozent auf 1,88 USD), Ligand Pharmaceuticals (-7,94 Prozent auf 253,05 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), 3D Systems (-6,30 Prozent auf 3,35 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-5,78 Prozent auf 3,67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 935 514 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,452 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 13,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at