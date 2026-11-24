Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1,68 Prozent leichter bei 23 684,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent tiefer bei 23 745,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 089,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 455,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 884,74 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 955,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25 980,19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22 872,01 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SIGA Technologies (+ 15,43 Prozent auf 2,66 USD), Geron (+ 12,11 Prozent auf 1,02 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,34 Prozent auf 9,36 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 7,10 Prozent auf 30,33 USD) und Biomarin Pharmaceutical (+ 6,97 Prozent auf 66,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-50,47 Prozent auf 0,35 USD), AXT (-15,54 Prozent auf 32,11 USD), Richardson Electronics (-12,92 Prozent auf 14,76 USD), TTM Technologies (-11,96 Prozent auf 60,37 USD) und Ultra Clean (-11,67 Prozent auf 36,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 213 022 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 0,88 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 26,09 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at