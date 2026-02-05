inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 05.02.2026 16:02:48

Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmorgen.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 1,01 Prozent auf 22 674,23 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,31 Prozent auf 22 604,02 Punkte an der Kurstafel, nach 22 904,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 841,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22 530,95 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2,98 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23 395,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 499,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 692,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,42 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 530,95 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell FormFactor (+ 20,16 Prozent auf 86,00 USD), Align Technology (+ 10,32 Prozent auf 177,95 USD), American Superconductor (+ 8,98 Prozent auf 30,09 USD), Astro-Med (+ 7,59 Prozent auf 9,64 USD) und InterDigital (+ 6,91 Prozent auf 335,57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Omnicell (-19,47 Prozent auf 37,60 USD), Geospace Technologies (-18,25 Prozent auf 13,08 USD), ScanSource (-15,20 Prozent auf 37,59 USD), Nortech Systems (-10,92 Prozent auf 8,16 USD) und inTest (-10,41 Prozent auf 8,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 213 798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,713 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com


