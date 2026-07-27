SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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NASDAQ Composite-Performance 27.07.2026 18:00:29

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag leichter

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag im Minus.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,43 Prozent auf 24 869,32 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent stärker bei 25 236,19 Punkten, nach 24 975,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 261,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 774,87 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 297,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 24 887,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 108,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 13,82 Prozent auf 3,46 USD), Pegasystems (+ 8,72 Prozent auf 29,16 USD), Blackbaud (+ 7,40 Prozent auf 35,13 USD), Manhattan Associates (+ 7,00 Prozent auf 162,29 USD) und Autodesk (+ 6,52 Prozent auf 223,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ultra Clean (-9,98 Prozent auf 83,49 USD), Amkor Technology (-9,11 Prozent auf 59,04 USD), Veeco Instruments (-8,89 Prozent auf 47,07 USD), PDF Solutions (-8,55 Prozent auf 46,62 USD) und FormFactor (-8,50 Prozent auf 95,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 946 106 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,385 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 3,45 13,32% America's Car-Mart Inc.
Amkor Technology Inc. 52,27 -7,94% Amkor Technology Inc.
Autodesk Inc. 198,38 7,83% Autodesk Inc.
Blackbaud Inc. 31,00 8,39% Blackbaud Inc.
Cirrus Logic Inc. 118,45 1,24% Cirrus Logic Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 -0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
FormFactor Inc. 89,48 -1,86% FormFactor Inc.
Manhattan Associates Inc. 134,80 1,05% Manhattan Associates Inc.
NVIDIA Corp. 171,98 -5,44% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 41,00 -7,66% PDF Solutions Inc.
Pegasystems Inc. 25,91 10,35% Pegasystems Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,17 1,93% SIGA Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 73,04 -10,23% Ultra Clean Holdings Inc.
Veeco Instruments Inc. 41,34 -8,56% Veeco Instruments Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 814,76 -0,64%

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