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NASDAQ-Handel im Blick 13.03.2026 16:02:28

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 22 240,72 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,510 Prozent auf 22 425,70 Punkte an der Kurstafel, nach 22 311,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 226,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 521,38 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,255 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 22 546,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 23 195,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 303,01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,28 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 9,44 Prozent auf 2,55 USD), AXT (+ 9,12 Prozent auf 50,99 USD), Amtech Systems (+ 5,63 Prozent auf 13,50 USD), Century Casinos (+ 5,59 Prozent auf 1,51 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,57 Prozent auf 144,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Credit Acceptance (-6,41 Prozent auf 462,31 USD), Adobe (-5,76 Prozent auf 254,24 USD), Methanex (-5,36 Prozent auf 54,95 USD), FreightCar America (-4,61 Prozent auf 8,28 USD) und Neogen (-4,49 Prozent auf 8,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 005 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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