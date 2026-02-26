Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,70 Prozent schwächer bei 22 758,75 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,222 Prozent auf 23 100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 152,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 670,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 109,46 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,360 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 601,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 214,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 075,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,05 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 32,23 Prozent auf 4,80 USD), Anika Therapeutics (+ 13,80 Prozent auf 12,45 USD), IMAX (+ 12,73 Prozent auf 41,17 USD), OraSure Technologies (+ 9,11 Prozent auf 3,06 USD) und Landstar System (+ 6,26 Prozent auf 153,36 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Barrett Business Services (-16,97 Prozent auf 26,13 USD), Photronics (-11,87 Prozent auf 38,40 USD), AXT (-11,69 Prozent auf 36,18 USD), LSI Industries (-8,63 Prozent auf 20,53 USD) und ADTRAN (-8,03 Prozent auf 8,42 EUR).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 384 354 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 9,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

