Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,44 Prozent auf 23 480,02 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,150 Prozent tiefer bei 23 548,88 Punkten, nach 23 584,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23 558,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 353,46 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,129 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 08.12.2025, mit 23 545,90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 043,38 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 19 478,88 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Neogen (+ 31,57 Prozent auf 9,71 USD), 3D Systems (+ 17,43 Prozent auf 2,56 USD), Astronics (+ 11,26 Prozent auf 64,81 USD), Geospace Technologies (+ 9,49 Prozent auf 20,30 USD) und AXT (+ 7,13 Prozent auf 25,83 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Resources Connection (-14,61 Prozent auf 4,50 USD), CIENA (-13,14 Prozent auf 225,21 USD), Richardson Electronics (-11,73 Prozent auf 10,31 USD), Photronics (-8,84 Prozent auf 31,78 USD) und AngioDynamics (-7,97 Prozent auf 10,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 136 483 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at