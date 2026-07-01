Verluste in New York: NASDAQ Composite startet in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,60 Prozent leichter bei 26 057,26 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent tiefer bei 26 039,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 213,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 074,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 954,46 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 2,18 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 086,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 20 202,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,14 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,56 Prozent auf 91,76 USD), Nice Systems (+ 5,39 Prozent auf 95,75 USD), Salesforce (+ 4,96 Prozent auf 164,43 USD), Blackbaud (+ 4,49 Prozent auf 30,95 USD) und Exponent (+ 4,07 Prozent auf 61,15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen inTest (-9,27 Prozent auf 16,45 USD), Ultra Clean (-7,58 Prozent auf 131,78 USD), KLA (-7,45 Prozent auf 279,24 USD), Veeco Instruments (-7,41 Prozent auf 70,18 USD) und Lam Research (-7,17 Prozent auf 402,26 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 092 133 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,138 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at