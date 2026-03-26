Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert nachmittags

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,00 Prozent auf 21 490,38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,08 Prozent auf 21 693,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 929,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 823,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 457,43 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,30 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 22 878,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 593,10 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Wert von 17 899,01 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,51 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 457,43 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,26 Prozent auf 1,70 USD), Geospace Technologies (+ 8,79 Prozent auf 12,62 USD), Cirrus Logic (+ 5,07 Prozent auf 150,57 USD), ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 11,21 EUR) und Erie Indemnity (+ 3,50 Prozent auf 244,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-12,78 Prozent auf 58,74 USD), CIENA (-10,24 Prozent auf 392,87 USD), Microvision (-9,76 Prozent auf 0,61 USD), Powell Industries (-9,54 Prozent auf 528,80 USD) und Lam Research (-8,82 Prozent auf 212,86 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 24 677 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,00 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at