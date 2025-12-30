Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstag kaum.

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent auf 23 467,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 23 465,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 474,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 426,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 521,05 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 23 365,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 19 486,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,60 Prozent auf 16,72 USD), Dorel Industries (+ 7,54 Prozent auf 1,12 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,95 Prozent auf 0,43 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,31 Prozent auf 5,55 USD) und TransAct Technologies (+ 5,00 Prozent auf 3,99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-9,91 Prozent auf 71,91 USD), Flushing Financial (-8,23 Prozent auf 15,50 USD), PetMed Express (-5,31 Prozent auf 3,21 USD), inTest (-3,24 Prozent auf 7,17 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-2,85 Prozent auf 189,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 672 741 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,934 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,34 erwartet. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,92 Prozent.

