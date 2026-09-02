AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|NASDAQ-Handel im Blick
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02.09.2026 16:01:36
Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus
Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent schwächer bei 26 093,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent schwächer bei 26 094,00 Punkten, nach 26 099,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 062,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 117,18 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,01 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27 093,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 279,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 6,36 Prozent auf 59,68 USD), Geron (+ 4,39 Prozent auf 1,55 USD), Lifetime Brands (+ 4,23 Prozent auf 9,37 USD), Lifecore Biomedical (+ 3,87 Prozent auf 4,56 USD) und Myriad Genetics (+ 3,77 Prozent auf 3,30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-10,82 Prozent auf 397,87 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 23,10 USD), AmeriServ Financial (-6,05 Prozent auf 4,66 USD) und US Global Investors (-5,95 Prozent auf 3,16 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 789 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,598 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|100,00
|2,04%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,83
|0,00%
|AXT Inc.
|49,22
|0,47%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|1,88%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,55
|3,19%
|Elron Electronic Industries Ltd.
|1,00
|-20,00%
|Geron Corp.
|1,33
|-2,60%
|Lifecore Biomedical
|3,84
|-5,88%
|Lifetime Brands IncShs
|9,25
|-1,07%
|Myriad Genetics Inc.
|2,73
|-0,40%
|NVIDIA Corp.
|196,84
|1,67%
|SIGA Technologies Inc.
|3,26
|1,56%
|SMC Corp.
|364,80
|1,11%
|U.S. Global Investors Inc.
|2,78
|1,46%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 467,74
|0,95%
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