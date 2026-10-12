Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus

Am Montag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,11 Prozent tiefer bei 7 803,22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,083 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 7 814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 821,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 801,18 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 575,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 6 552,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,77 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell VF (+ 5,33 Prozent auf 15,80 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,39 Prozent auf 750,23 USD), Biogen (+ 4,18 Prozent auf 235,14 USD), Medtronic (+ 3,95 Prozent auf 91,98 USD) und eBay (+ 3,69 Prozent auf 116,34 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumentum (-10,81 Prozent auf 984,07 USD), Cerebras Systems (-9,91 Prozent auf 147,90 USD), Coherent (-8,75 Prozent auf 285,28 USD), Bloom Energy (-7,26 Prozent auf 260,13 USD) und Corning (-6,50 Prozent auf 146,50 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 539 801 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,931 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at