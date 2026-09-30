DXC Technology Aktie
WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061
|Index-Performance im Blick
|
30.09.2026 22:34:20
Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 7 651,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 63,295 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,273 Prozent stärker bei 7 691,78 Punkten, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 651,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 722,88 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 7 499,36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 688,46 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell NortonLifeLock (+ 5,61 Prozent auf 22,02 USD), DXC Technology (+ 4,84 Prozent auf 10,83 USD), Synopsys (+ 4,78 Prozent auf 434,94 USD), Under Armour (+ 4,45 Prozent auf 4,46 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 3,90 Prozent auf 63,89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Cerebras Systems (-8,87 Prozent auf 177,65 USD), CarMax (-6,96 Prozent auf 55,11 USD), Moderna (-5,35 Prozent auf 192,57 USD), AppLovin (-4,98 Prozent auf 290,43 USD) und General Mills (-4,91 Prozent auf 32,16 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 42 267 755 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|256,90
|-4,60%
|CarMax Inc.
|48,90
|-6,32%
|Cerebras Systems Inc
|177,65
|-8,87%
|DXC Technology
|9,55
|5,18%
|First Republic Bank
|0,00
|150,00%
|General Mills Inc.
|28,25
|-4,91%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|56,52
|4,63%
|Medtronic PLC
|76,60
|-0,23%
|Moderna Inc
|169,46
|-5,45%
|NortonLifeLock
|19,53
|6,73%
|NVIDIA Corp.
|202,70
|1,20%
|Synopsys Inc.
|383,00
|4,79%
|Under Armour Inc.
|3,94
|4,52%
|Western Union Company
|5,18
|-1,29%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 651,54
|-0,25%
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