DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 30.09.2026 22:34:20

Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Der S&P 500 zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 7 651,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 63,295 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,273 Prozent stärker bei 7 691,78 Punkten, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 651,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 722,88 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 7 711,76 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 7 499,36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 688,46 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell NortonLifeLock (+ 5,61 Prozent auf 22,02 USD), DXC Technology (+ 4,84 Prozent auf 10,83 USD), Synopsys (+ 4,78 Prozent auf 434,94 USD), Under Armour (+ 4,45 Prozent auf 4,46 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 3,90 Prozent auf 63,89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Cerebras Systems (-8,87 Prozent auf 177,65 USD), CarMax (-6,96 Prozent auf 55,11 USD), Moderna (-5,35 Prozent auf 192,57 USD), AppLovin (-4,98 Prozent auf 290,43 USD) und General Mills (-4,91 Prozent auf 32,16 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 42 267 755 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu CarMax Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu CarMax Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 256,90 -4,60% AppLovin Corp
CarMax Inc. 48,90 -6,32% CarMax Inc.
Cerebras Systems Inc 177,65 -8,87% Cerebras Systems Inc
DXC Technology 9,55 5,18% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 150,00% First Republic Bank
General Mills Inc. 28,25 -4,91% General Mills Inc.
Hewlett Packard Enterprise Co. 56,52 4,63% Hewlett Packard Enterprise Co.
Medtronic PLC 76,60 -0,23% Medtronic PLC
Moderna Inc 169,46 -5,45% Moderna Inc
NortonLifeLock 19,53 6,73% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 202,70 1,20% NVIDIA Corp.
Synopsys Inc. 383,00 4,79% Synopsys Inc.
Under Armour Inc. 3,94 4,52% Under Armour Inc.
Western Union Company 5,18 -1,29% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 651,54 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:36 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen