Perrigo Company Aktie
WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568
|S&P 500-Kursentwicklung
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07.10.2026 22:33:47
Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,22 Prozent leichter bei 7 801,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,502 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,452 Prozent auf 7 783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 807,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 763,34 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,917 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7 718,60 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 7 503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 714,59 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NRG Energy (+ 4,84 Prozent auf 108,61 USD), Moderna (+ 4,81 Prozent auf 196,48 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 1 088,00 USD), Perrigo Company (+ 3,93 Prozent auf 14,55 USD) und Corteva (+ 3,88 Prozent auf 14,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 813,83 USD), EMCOR Group (-4,83 Prozent auf 784,66 USD), Allegion (-4,70 Prozent auf 147,91 USD), The Mosaic (-4,63 Prozent auf 19,97 USD) und Teradyne (-4,31 Prozent auf 411,78 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 270 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Perrigo Company PLC
Aktien in diesem Artikel
|Allegion PLC
|131,55
|-4,22%
|Caterpillar Inc.
|725,40
|-5,45%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|13,01
|5,94%
|EMCOR Group Inc.
|698,20
|-4,33%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Medtronic PLC
|76,54
|-0,85%
|Micron Technology Inc.
|969,60
|4,16%
|Moderna Inc
|175,32
|5,70%
|NRG Energy Inc.
|96,86
|5,37%
|NVIDIA Corp.
|212,45
|0,02%
|Perrigo Company PLC
|12,97
|4,22%
|Teradyne Inc.
|368,00
|-3,68%
|The Mosaic Co
|17,86
|-3,90%
|Western Union Company
|5,42
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 801,77
|-0,22%
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