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S&P 500-Kursentwicklung 07.10.2026 22:33:47

Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der S&P 500 zeigte sich am Mittwoch leichter.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,22 Prozent leichter bei 7 801,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,502 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,452 Prozent auf 7 783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 807,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 763,34 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,917 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7 718,60 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 7 503,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 714,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NRG Energy (+ 4,84 Prozent auf 108,61 USD), Moderna (+ 4,81 Prozent auf 196,48 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 1 088,00 USD), Perrigo Company (+ 3,93 Prozent auf 14,55 USD) und Corteva (+ 3,88 Prozent auf 14,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 813,83 USD), EMCOR Group (-4,83 Prozent auf 784,66 USD), Allegion (-4,70 Prozent auf 147,91 USD), The Mosaic (-4,63 Prozent auf 19,97 USD) und Teradyne (-4,31 Prozent auf 411,78 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 270 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allegion PLC 131,55 -4,22% Allegion PLC
Caterpillar Inc. 725,40 -5,45% Caterpillar Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 13,01 5,94% Corteva Inc Registered Shs When Issued
EMCOR Group Inc. 698,20 -4,33% EMCOR Group Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Medtronic PLC 76,54 -0,85% Medtronic PLC
Micron Technology Inc. 969,60 4,16% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 175,32 5,70% Moderna Inc
NRG Energy Inc. 96,86 5,37% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 212,45 0,02% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 12,97 4,22% Perrigo Company PLC
Teradyne Inc. 368,00 -3,68% Teradyne Inc.
The Mosaic Co 17,86 -3,90% The Mosaic Co
Western Union Company 5,42 -0,04% Western Union Company

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