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S&P 500 im Fokus 13.10.2026 20:03:38

Verluste in New York: S&P 500 sackt ab

Verluste in New York: S&P 500 sackt ab

Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,14 Prozent schwächer bei 7 795,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 65,346 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,126 Prozent auf 7 797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 786,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 814,15 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 515,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 654,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,67 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit CDW (+ 4,72 Prozent auf 150,55 USD), Oracle (+ 4,44 Prozent auf 143,49 USD), International Flavors Fragrances (+ 4,30 Prozent auf 88,62 USD), Charter A (+ 4,03 Prozent auf 106,61 USD) und Valero Energy (+ 3,94 Prozent auf 453,19 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Applied Materials (-7,83 Prozent auf 458,57 USD), Flex (-6,62 Prozent auf 109,48 USD), Johnson Johnson (-6,03 Prozent auf 247,82 USD), Take Two (-5,86 Prozent auf 196,59 USD) und Micron Technology (-5,35 Prozent auf 936,09 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 706 532 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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First Republic Bank 0,00 250,00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 99,22 -5,41% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 78,64 3,53% International Flavors & Fragrances Inc.
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