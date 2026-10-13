Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|S&P 500 im Fokus
|
13.10.2026 20:03:38
Verluste in New York: S&P 500 sackt ab
Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,14 Prozent schwächer bei 7 795,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 65,346 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,126 Prozent auf 7 797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 786,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 814,15 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 515,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 654,72 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,67 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit CDW (+ 4,72 Prozent auf 150,55 USD), Oracle (+ 4,44 Prozent auf 143,49 USD), International Flavors Fragrances (+ 4,30 Prozent auf 88,62 USD), Charter A (+ 4,03 Prozent auf 106,61 USD) und Valero Energy (+ 3,94 Prozent auf 453,19 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Applied Materials (-7,83 Prozent auf 458,57 USD), Flex (-6,62 Prozent auf 109,48 USD), Johnson Johnson (-6,03 Prozent auf 247,82 USD), Take Two (-5,86 Prozent auf 196,59 USD) und Micron Technology (-5,35 Prozent auf 936,09 USD) unter Druck.
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 706 532 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Take Two
|
13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Take Two
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|413,25
|-7,41%
|CDW Corp (New)
|135,30
|5,09%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|95,41
|4,30%
|First Republic Bank
|0,00
|250,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|99,22
|-5,41%
|International Flavors & Fragrances Inc.
|78,64
|3,53%
|Johnson & Johnson
|222,30
|-5,92%
|Medtronic PLC
|82,50
|0,68%
|Micron Technology Inc.
|847,40
|-4,66%
|NVIDIA Corp.
|203,80
|0,30%
|Oracle Corp.
|127,84
|3,83%
|Take Two
|178,90
|-4,18%
|Valero Energy Corp.
|407,70
|4,38%
|Western Union Company
|5,42
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 805,45
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.