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NYSE-Handel im Fokus 17.08.2026 22:34:33

Verluste in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Verluste in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Der S&P 500 gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,52 Prozent leichter bei 7 745,06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,606 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 744,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 790,68 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6 449,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,93 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 15,07 Prozent auf 251,98 USD), Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1 786,85 USD), Coherent (+ 7,79 Prozent auf 351,22 USD), Comfort Systems USA (+ 6,04 Prozent auf 1 881,18 USD) und Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Carvana (-7,28 Prozent auf 70,09 USD), Charter A (-6,59 Prozent auf 144,10 USD), Constellation Brands A (-6,19 Prozent auf 130,56 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD) und The Trade Desk A (-5,23 Prozent auf 13,40 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23 606 906 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Align Technology Inc. 149,05 -0,33% Align Technology Inc.
Carvana Co Registered Shs -A- 60,43 -7,64% Carvana Co Registered Shs -A-
Cerebras Systems Inc 251,98 15,07% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 124,74 -6,42% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 302,70 7,49% Coherent Corp.
Comfort Systems USA IncShs 1 550,00 0,78% Comfort Systems USA IncShs
Constellation Brands Inc (A) 117,50 -2,08% Constellation Brands Inc (A)
First Republic Bank 0,00 75,00% First Republic Bank
NVIDIA Corp. 194,50 -0,02% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 530,00 7,75% Sandisk Corp
Teradyne Inc. 381,70 7,57% Teradyne Inc.
The Trade Desk Inc (A) 11,51 -5,89% The Trade Desk Inc (A)
Under Armour Inc. 4,57 -1,08% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,15 -3,58% Western Union Company

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S&P 500 7 745,06 -0,52%

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