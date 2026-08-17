Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|NYSE-Handel im Fokus
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17.08.2026 22:34:33
Verluste in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone
Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,52 Prozent leichter bei 7 745,06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,606 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 744,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 790,68 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6 449,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,93 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 15,07 Prozent auf 251,98 USD), Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1 786,85 USD), Coherent (+ 7,79 Prozent auf 351,22 USD), Comfort Systems USA (+ 6,04 Prozent auf 1 881,18 USD) und Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Carvana (-7,28 Prozent auf 70,09 USD), Charter A (-6,59 Prozent auf 144,10 USD), Constellation Brands A (-6,19 Prozent auf 130,56 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD) und The Trade Desk A (-5,23 Prozent auf 13,40 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23 606 906 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|149,05
|-0,33%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|60,43
|-7,64%
|Cerebras Systems Inc
|251,98
|15,07%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|124,74
|-6,42%
|Coherent Corp.
|302,70
|7,49%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 550,00
|0,78%
|Constellation Brands Inc (A)
|117,50
|-2,08%
|First Republic Bank
|0,00
|75,00%
|NVIDIA Corp.
|194,50
|-0,02%
|Sandisk Corp
|1 530,00
|7,75%
|Teradyne Inc.
|381,70
|7,57%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,51
|-5,89%
|Under Armour Inc.
|4,57
|-1,08%
|Western Union Company
|6,15
|-3,58%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 745,06
|-0,52%
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