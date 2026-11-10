Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE 0,25 Prozent schwächer bei 7 530,94 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,630 Prozent auf 7 502,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 549,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 490,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 531,79 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 753,11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 832,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,80 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 5,44 Prozent auf 4,56 USD), Take Two (+ 4,65 Prozent auf 217,05 USD), Global Payments (+ 3,91 Prozent auf 101,59 USD), TransDigm Group (+ 2,38 Prozent auf 1 247,84 USD) und Twilio A (+ 2,05 Prozent auf 210,87 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen DoorDash (-4,56 Prozent auf 172,71 USD), Under Armour (-4,36 Prozent auf 5,05 USD), Newmont (-4,16 Prozent auf 119,95 USD), Target (-4,13 Prozent auf 159,05 USD) und Generac (-4,12 Prozent auf 180,97 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 613 149 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at