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13.11.2026 22:34:44
Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste
Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent auf 7 561,67 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,794 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,442 Prozent auf 7 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 592,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 499,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 621,78 Punkten.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 805,45 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 7 798,99 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 6 737,49 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,25 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 11,22 Prozent auf 108,72 USD), Charter A (+ 4,32 Prozent auf 138,39 USD), STERIS (+ 4,29) Prozent auf 264,32 USD), Global Payments (+ 4,21 Prozent auf 91,90 USD) und Fidelity National Information Services (+ 4,16 Prozent auf 29,54 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-8,75 Prozent auf 534,06 USD), Dell Technologies (-7,18 Prozent auf 344,53 USD), Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), Coherent (-6,00 Prozent auf 218,15 USD) und Sandisk (-5,59 Prozent auf 885,01 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 84 898 961 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|Apple Inc.
|323,10
|0,69%
|Cerebras Systems Inc
|108,72
|11,22%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|125,34
|4,61%
|Cisco Inc.
|86,69
|-6,03%
|Coherent Corp.
|197,50
|-5,95%
|Dell Technologies
|312,05
|-7,16%
|Fidelity National Information Services IncShs
|26,79
|4,24%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Global Payments Inc.
|83,20
|5,32%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
|Sandisk Corp
|800,00
|-4,76%
|STERIS PLC Registered Shs
|239,40
|4,82%
|Sysco Corp.
|69,86
|1,69%
|Western Union Company
|6,11
|1,80%
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|S&P 500
|7 561,67
|-0,40%
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