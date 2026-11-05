Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der S&P 500 bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 15:55 Uhr via NYSE 1,61 Prozent leichter bei 7 564,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,038 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,122 Prozent schwächer bei 7 679,24 Punkten in den Handel, nach 7 688,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 681,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 564,57 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,608 Prozent nach unten. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 7 773,95 Punkten bewertet. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 7 723,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 796,29 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell AppLovin (+ 30,34 Prozent auf 354,19 USD), Western Union Company (+ 11,85 Prozent auf 7,37 USD), Tapestry (+ 10,24 Prozent auf 138,14 USD), Motorola Solutions (+ 8,34 Prozent auf 538,42 USD) und Texas Pacific Land (+ 7,66 Prozent auf 309,69 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Bloom Energy (-11,93 Prozent auf 176,49 USD), Sandisk (-10,93 Prozent auf 924,00 USD), Expedia (-10,63 Prozent auf 282,29 USD), Everpure A (-10,60 Prozent auf 99,92 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-10,21 Prozent auf 438,87 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 6 750 186 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at