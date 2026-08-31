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S&P 500-Kursentwicklung 31.08.2026 16:01:27

Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag verbucht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,41 Prozent auf 7 679,82 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,056 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,255 Prozent schwächer bei 7 692,11 Punkten, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7 673,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 697,52 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 7 489,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 580,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 460,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,98 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit CF Industries (+ 4,67 Prozent auf 131,66 USD), Schlumberger (+ 4,13 Prozent auf 59,70 USD), Halliburton (+ 3,76 Prozent auf 37,54 USD), Lyondellbasell Industries (+ 3,30 Prozent auf 65,77 USD) und Ulta Beauty (+ 3,29 Prozent auf 534,51 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Edison International (-19,85 Prozent auf 56,24 USD), Take Two (-7,18 Prozent auf 218,50 USD), Howmet Aerospace (-6,19 Prozent auf 248,46 USD), Aon (-5,22 Prozent auf 336,84 USD) und Sempra (-4,72 Prozent auf 80,33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 504 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,525 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aon PLC Registered Shs 297,30 -3,13% Aon PLC Registered Shs
Casey's General Stores Inc 645,60 -0,59% Casey's General Stores Inc
CF Industries Holdings Inc 109,90 1,10% CF Industries Holdings Inc
Edison International 45,85 -23,99% Edison International
First Republic Bank 0,00 -70,00% First Republic Bank
Halliburton Co. 31,74 1,99% Halliburton Co.
Howmet Aerospace 213,50 -6,03% Howmet Aerospace
Lyondellbasell Industries N.V. 55,74 1,72% Lyondellbasell Industries N.V.
NVIDIA Corp. 189,08 0,48% NVIDIA Corp.
Schlumberger N.V. (Ltd.) 51,12 4,00% Schlumberger N.V. (Ltd.)
Sempra 70,34 -2,98% Sempra
Take Two 189,40 -5,58% Take Two
Ulta Beauty Inc Registered Shs 444,70 -3,89% Ulta Beauty Inc Registered Shs
Western Union Company 6,12 -1,77% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 683,92 -0,36%

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