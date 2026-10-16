Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|S&P 500-Performance
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16.10.2026 16:01:19
Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer
Um 15:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,06 Prozent leichter bei 7 739,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,168 Prozent höher bei 7 757,09 Punkten in den Handel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 756,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 736,23 Punkten.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,938 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 551,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 533,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 629,07 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,85 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Honeywell Aerospace (+ 3,17 Prozent auf 168,28 USD), Skyworks Solutions (+ 3,12 Prozent auf 81,57 USD), Nucor (+ 3,02 Prozent auf 262,37 USD), CarMax (+ 2,91 Prozent auf 54,15 USD) und Citigroup (+ 2,82 Prozent auf 126,68 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fortinet (-5,20 Prozent auf 172,45 USD), Datadog A (-4,94 Prozent auf 253,11 USD), Twilio A (-4,90 Prozent auf 260,00 USD), Western Digital (-4,34 Prozent auf 340,97 USD) und Palo Alto Networks (-4,09 Prozent auf 355,14 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 729 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,746 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Twilio Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|CarMax Inc.
|47,29
|1,79%
|Citigroup Inc.
|110,58
|0,71%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|220,00
|-7,37%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fortinet Inc
|150,06
|-7,19%
|Honeywell Aerospace
|149,22
|2,37%
|Nucor Corp.
|227,60
|0,53%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Palo Alto Networks Inc
|304,40
|-7,70%
|Seagate Technology
|568,00
|-7,49%
|Skyworks Solutions Inc.
|70,82
|1,06%
|Twilio Inc (A)
|217,10
|-10,88%
|Western Digital Corp.
|296,30
|-6,52%
|Western Union Company
|5,47
|-1,30%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 659,44
|-1,09%
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