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S&P 500-Performance 16.10.2026 16:01:19

Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer

Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer

Der S&P 500 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,06 Prozent leichter bei 7 739,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,168 Prozent höher bei 7 757,09 Punkten in den Handel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 756,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 736,23 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,938 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 551,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 533,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 629,07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,85 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Honeywell Aerospace (+ 3,17 Prozent auf 168,28 USD), Skyworks Solutions (+ 3,12 Prozent auf 81,57 USD), Nucor (+ 3,02 Prozent auf 262,37 USD), CarMax (+ 2,91 Prozent auf 54,15 USD) und Citigroup (+ 2,82 Prozent auf 126,68 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Fortinet (-5,20 Prozent auf 172,45 USD), Datadog A (-4,94 Prozent auf 253,11 USD), Twilio A (-4,90 Prozent auf 260,00 USD), Western Digital (-4,34 Prozent auf 340,97 USD) und Palo Alto Networks (-4,09 Prozent auf 355,14 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 729 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,746 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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