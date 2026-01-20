Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,67 Prozent leichter bei 48 533,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,081 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 49 466,70 Punkte an der Kurstafel, nach 49 359,33 Punkten am Vortag.

Bei 49 005,01 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48 484,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 134,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 706,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43 487,83 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,312 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 1,75 Prozent auf 336,81 USD), Coca-Cola (+ 1,48 Prozent auf 71,48 USD), Procter Gamble (+ 1,36 Prozent auf 146,50 USD), Verizon (+ 0,67 Prozent auf 39,17 USD) und Travelers (+ 0,01 Prozent auf 269,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-8,05 Prozent auf 154,30 USD), NVIDIA (-3,72 Prozent auf 179,30 USD), Home Depot (-3,29 Prozent auf 319,00 EUR), IBM (-3,28 Prozent auf 295,63 USD) und Amazon (-3,27 Prozent auf 231,29 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 29 953 539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,870 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at