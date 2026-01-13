Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,43 Prozent auf 25 676,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 25 779,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25 787,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 651,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 873,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 196,73 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Stand von 24 750,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 784,72 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 8,02 Prozent auf 47,60 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,36 Prozent auf 220,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,78 Prozent auf 169,99 USD), Diamondback Energy (+ 2,87 Prozent auf 151,79 USD) und Baker Hughes (+ 2,04 Prozent auf 48,93 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen PDD (-6,11 Prozent auf 111,47 USD), Adobe (-5,57 Prozent auf 309,39 USD), Atlassian (-5,16 Prozent auf 138,88 USD), Zoom Communications (-4,12 Prozent auf 83,18 USD) und MercadoLibre (-4,11 Prozent auf 2 061,51 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 770 921 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,852 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

