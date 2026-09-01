Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Am Dienstag gibt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,43 Prozent auf 52 957,96 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,961 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,520 Prozent auf 53 462,60 Punkte an der Kurstafel, nach 53 185,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52 815,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53 176,60 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der Dow Jones bei 52 485,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 078,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 45 544,88 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,46 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 2,61 Prozent auf 325,13 USD), Procter Gamble (+ 1,89 Prozent auf 147,87 USD), UnitedHealth (+ 1,66 Prozent auf 395,87 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 208,93 USD) und Walmart (+ 1,18 Prozent auf 106,11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amazon (-1,86 Prozent auf 254,95 USD), Caterpillar (-1,85 Prozent auf 782,75 USD), Sherwin-Williams (-1,82 Prozent auf 332,63 USD), Home Depot (-1,82 Prozent auf 277,30 EUR) und Nike (-1,74 Prozent auf 38,38 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at