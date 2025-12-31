Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 48 296,16 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,201 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,140 Prozent fester bei 48 434,88 Punkten, nach 48 367,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 182,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 394,51 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,700 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 716,42 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 42 544,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,93 Prozent nach oben. 48 886,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 4,55 Prozent auf 63,98 USD), NVIDIA (+ 0,75 Prozent auf 188,95 USD), Verizon (+ 0,49 Prozent auf 40,90 USD), JPMorgan Chase (+ 0,25 Prozent auf 324,23 USD) und Johnson Johnson (+ 0,18 Prozent auf 207,28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen IBM (-1,78 Prozent auf 296,68 USD), Walt Disney (-0,75 Prozent auf 113,93 USD), Boeing (-0,54 Prozent auf 217,31 USD), McDonalds (-0,53 Prozent auf 306,40 USD) und Travelers (-0,48 Prozent auf 290,98 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 300 756 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,897 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at