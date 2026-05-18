Verluste in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,80 Prozent auf 28 892,28 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,415 Prozent auf 29 246,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29 125,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 844,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 250,15 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26 672,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 898,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 21 427,94 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 14,62 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Zscaler (+ 6,89 Prozent auf 172,14 USD), Cognizant (+ 5,57 Prozent auf 49,76 USD), Verisk Analytics A (+ 4,53 Prozent auf 169,92 USD), Charter A (+ 3,97 Prozent auf 145,90 USD) und Copart (+ 3,37 Prozent auf 33,39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-10,38 Prozent auf 625,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,00 Prozent auf 163,23 USD), Applied Materials (-4,94 Prozent auf 415,03 USD), Enphase Energy (-4,92 Prozent auf 50,29 USD) und Marvell Technology (-3,69 Prozent auf 170,37 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 794 811 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,705 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at