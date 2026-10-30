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NASDAQ-Handel im Blick 30.10.2026 18:01:24

Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags

Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag leichter.

Um 17:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 2,89 Prozent auf 25 427,47 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 2,26 Prozent auf 25 592,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 184,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 397,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 673,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,30 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Wert von 26 861,06 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 25 122,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 581,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,43 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Methanex (+ 13,97 Prozent auf 71,53 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,39 Prozent auf 912,04 USD), Covenant Transport (+ 10,76 Prozent auf 31,92 USD), Exelixis (+ 8,35 Prozent auf 71,73 USD) und Erie Indemnity (+ 5,67 Prozent auf 265,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Intel (-29,61 Prozent auf 64,81 USD), Credit Acceptance (-19,15 Prozent auf 465,50 USD), AXT (-14,18 Prozent auf 52,25 USD), Veeco Instruments (-12,48 Prozent auf 37,46 USD) und QUALCOMM (-11,01 Prozent auf 164,99 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 828 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,87 Prozent an der Spitze im Index.

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