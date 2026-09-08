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CAC 40-Entwicklung 08.09.2026 15:58:32

Verluste in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Verluste in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der CAC 40 zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,01 Prozent tiefer bei 8 305,44 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,458 Prozent auf 8 268,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 314,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 257,60 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8 714,93 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 8 199,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 734,84 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,35 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 129 651 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 211,072 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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