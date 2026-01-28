Verluste in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,06 Prozent auf 8 066,68 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,460 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,692 Prozent auf 8 096,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 152,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 020,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 112,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,786 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 8 216,58 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 7 897,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,57 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 533 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 290,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at