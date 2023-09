Verluste in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Der Handel in Paris verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 7 071,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,221 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,051 Prozent tiefer bei 7 070,39 Punkten, nach 7 074,02 Punkten am Vortag.

Bei 7 106,37 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 053,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 1,19 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 229,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 215,58 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.09.2022, einen Stand von 5 753,82 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 7,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im CAC 40

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 47 140 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 356,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2023 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Engie (ex GDF Suez) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,76 Prozent.

Redaktion finanzen.at