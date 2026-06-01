Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
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01.06.2026 15:59:17
Verluste in Paris: CAC 40 mit Abgaben
Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,69 Prozent auf 8 126,59 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,407 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,148 Prozent auf 8 171,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 183,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 222,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 116,16 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 8 580,75 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der CAC 40 auf 7 751,89 Punkte taxiert.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,837 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 286 772 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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