Verluste in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,39 Prozent tiefer bei 8 371,46 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,458 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,718 Prozent leichter bei 8 343,65 Punkten, nach 8 403,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 342,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 371,73 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,094 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 8 209,09 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 7 738,42 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,15 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 34 679 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,938 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at