CAC 40
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|CAC 40-Marktbericht
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18.11.2026 17:58:44
Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Abgaben
Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,85 Prozent schwächer bei 8 146,83 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,009 Prozent tiefer bei 8 216,08 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 216,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 136,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 229,59 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 2,85 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der CAC 40 bei 7 956,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 509,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 967,93 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,590 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 1 118 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,442 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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