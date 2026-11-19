Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 8 080,74 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,576 Prozent höher bei 8 193,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 146,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 080,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 200,11 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 3,63 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 868,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 501,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 953,77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,40 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 355 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,421 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at