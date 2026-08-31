Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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31.08.2026 17:58:29
Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste
Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,79 Prozent tiefer bei 8 334,50 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,042 Prozent auf 8 404,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 334,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 427,10 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 509,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 7 703,90 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 496 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 225,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Mit 7,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Stellantis
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17:58
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.08.26
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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28.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,54
|-2,94%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|454,05
|-0,99%
|Pernod Ricard S.A.
|64,36
|0,69%
|Renault S.A.
|29,72
|1,19%
|Stellantis
|4,74
|1,55%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 334,50
|-0,79%
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