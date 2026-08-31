Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursentwicklung im Fokus 31.08.2026 17:58:29

Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste

Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste

Der CAC 40 verlor letztendlich an Wert.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,79 Prozent tiefer bei 8 334,50 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,042 Prozent auf 8 404,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 334,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 427,10 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 509,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 7 703,90 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 496 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 225,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Mit 7,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,54 -2,94% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 454,05 -0,99% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 64,36 0,69% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 29,72 1,19% Renault S.A.
Stellantis 4,74 1,55% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 334,50 -0,79%

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