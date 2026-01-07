Engie Aktie
|CAC 40-Kursentwicklung
|
07.01.2026 09:28:48
Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 8 234,85 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,483 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,170 Prozent auf 8 251,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 237,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 232,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 257,33 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,149 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 114,74 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 7 974,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 489,35 Punkten.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 317,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Mit 7,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.
