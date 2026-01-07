Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

CAC 40-Kursentwicklung 07.01.2026 09:28:48

Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 8 234,85 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,483 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,170 Prozent auf 8 251,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 237,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 232,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 257,33 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,149 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 114,74 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 7 974,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 489,35 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 317,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Mit 7,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 215,35 2,67% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,37 1,77% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 23,69 1,67% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 629,00 -2,59% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,48 -0,38% Stellantis
Worldline SA 1,49 -7,48% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 243,47 0,12%

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

