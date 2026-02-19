Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Fokus
|
19.02.2026 17:58:55
Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent auf 8 398,78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,503 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 8 412,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 415,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 350,36 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,912 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 112,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, notierte der CAC 40 bei 8 110,54 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 438,52 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 851 603 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 261,946 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,89 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SE
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
