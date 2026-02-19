Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40-Performance im Fokus 19.02.2026 17:58:55

Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der CAC 40 gab zum Handelsende nach.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent auf 8 398,78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,503 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 8 412,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 415,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 350,36 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,912 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 112,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, notierte der CAC 40 bei 8 110,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 438,52 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 851 603 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 261,946 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,89 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

06:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy UBS AG
19.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,96 1,04% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 546,30 2,73% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,30 3,12% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,48 1,42% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 465,70 0,80%

ATX wenig beweg -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

