Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Fokus
|
11.03.2026 09:29:13
Verluste in Paris: CAC 40 zum Start im Minus
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,70 Prozent auf 8 001,19 Punkte nach unten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,803 Prozent leichter bei 7 992,66 Punkten in den Handel, nach 8 057,36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 005,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 986,42 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 313,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 085,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, notierte der CAC 40 bei 7 941,91 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. 7 768,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 12 695 Aktien gehandelt. Mit 250,429 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:59
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Airbus liefert im Februar kräftig aus - Aktie mit moderaten Gewinnen (Dow Jones)
|
10.03.26
|Airbus SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|176,84
|-0,09%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|497,15
|-0,71%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,84
|0,90%
|Stellantis
|5,98
|-0,18%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 041,81
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.