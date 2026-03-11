Verluste in Paris: CAC 40 zum Start im Minus

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,70 Prozent auf 8 001,19 Punkte nach unten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,803 Prozent leichter bei 7 992,66 Punkten in den Handel, nach 8 057,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 005,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 986,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 313,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 085,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, notierte der CAC 40 bei 7 941,91 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. 7 768,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 12 695 Aktien gehandelt. Mit 250,429 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at