Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Performance im Blick
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24.04.2026 15:59:03
Verluste in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,77 Prozent leichter bei 8 163,98 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,377 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,732 Prozent auf 8 167,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 227,32 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 224,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 116,95 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,80 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 7 743,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 143,05 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 7 502,78 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,381 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 283 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,438 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 3,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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