Verluste in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag

Der CAC 40 bewegt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 2,08 Prozent auf 8 402,46 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 404,95 Zählern und damit 2,05 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 580,75 Punkte).

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 461,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 382,02 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8 181,17 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 8 111,63 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,53 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 459 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 270,086 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

