Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten

Am Donnerstag verlor der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,77 Prozent auf 5 704,88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,292 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 5 807,30 Punkten, nach 5 807,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 835,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 673,83 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,690 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der ATX mit 5 440,34 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 4 931,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 3 964,90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,60 Prozent zu. Bei 5 835,02 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 5,83 Prozent auf 199,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 34,75 EUR), CPI Europe (+ 0,57 Prozent auf 15,92 EUR), voestalpine (+ 0,27 Prozent auf 44,90 EUR) und OMV (-0,09 Prozent auf 55,25 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5,83 Prozent auf 48,50 EUR), BAWAG (-4,57 Prozent auf 133,50 EUR), STRABAG SE (-4,31 Prozent auf 88,90 EUR), Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 42,10 EUR) und Verbund (-3,13 Prozent auf 60,40 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 796 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41,826 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at