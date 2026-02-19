Österreichische Post Aktie
19.02.2026 17:58:55
Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten
Am Donnerstag verlor der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,55 Prozent auf 5 788,53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 164,902 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,027 Prozent schwächer bei 5 818,96 Punkten, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 822,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 755,51 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,95 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der ATX mit 5 441,57 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.11.2025, den Stand von 4 809,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 065,12 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. Bei 5 835,02 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 1,73 Prozent auf 55,85 EUR), CA Immobilien (+ 1,42 Prozent auf 25,80 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 39,65 EUR), DO (+ 1,40 Prozent auf 217,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 50,90 EUR), Lenzing (-2,11 Prozent auf 25,55 EUR), Andritz (-1,55 Prozent auf 72,85 EUR) und UNIQA Insurance (-1,21 Prozent auf 16,36 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 427 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,700 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
