Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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10.04.2026 09:30:35
Verluste in Wien: ATX beginnt die Freitagssitzung im Minus
Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 5 649,37 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 163,976 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 5 655,78 Punkten in den Handel, nach 5 655,52 Punkten am Vortag.
Bei 5 662,65 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 641,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 452,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der ATX bei 5 403,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 715,53 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,83 Prozent auf 36,45 EUR), DO (+ 0,65) Prozent auf 184,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,50 Prozent auf 99,55 EUR) und Wienerberger (+ 0,41 Prozent auf 24,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Palfinger (-3,95 Prozent auf 35,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,55 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 59,90 EUR) und PORR (-0,75 Prozent auf 39,75 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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