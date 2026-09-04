Verluste in Wien: ATX beginnt Handel im Minus

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,02 Prozent auf 6 799,23 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,366 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent höher bei 6 802,72 Punkten, nach 6 800,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6 785,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 809,30 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,189 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 657,01 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Wert von 6 116,53 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 4 622,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 845,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8,06 Prozent auf 160,80 EUR), DO (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR), voestalpine (+ 0,48 Prozent auf 45,66 EUR), Wienerberger (+ 0,37 Prozent auf 18,75 EUR) und Palfinger (+ 0,32 Prozent auf 31,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-1,54 Prozent auf 22,40 EUR), Verbund (-1,01 Prozent auf 58,80 EUR), CA Immobilien (-0,86 Prozent auf 23,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,83 Prozent auf 30,05 EUR) und Raiffeisen (-0,78 Prozent auf 63,85 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,313 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,58 zu Buche schlagen. Mit 6,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at