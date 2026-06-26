voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Wiener Börse-Handel im Blick
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26.06.2026 09:30:00
Verluste in Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,94 Prozent tiefer bei 6 427,84 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 178,947 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,153 Prozent schwächer bei 6 478,61 Punkten, nach 6 488,55 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 409,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 478,61 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,51 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 099,93 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 5 366,90 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 4 357,73 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,11 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 23,40 EUR), Raiffeisen (+ 0,18 Prozent auf 55,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,17 Prozent auf 29,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-6,30 Prozent auf 187,40 EUR), Vienna Insurance (-1,23 Prozent auf 64,30 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR), voestalpine (-0,88 Prozent auf 42,80 EUR) und Erste Group Bank (-0,85 Prozent auf 116,50 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 39 173 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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