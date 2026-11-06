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Index im Blick 06.11.2026 17:58:49

Verluste in Wien: ATX fällt letztendlich zurück

Verluste in Wien: ATX fällt letztendlich zurück

Der ATX bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,18 Prozent tiefer bei 6 434,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6 506,47 Punkten, nach 6 511,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 416,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 532,16 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,238 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 6 792,23 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der ATX bei 6 744,66 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4 767,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,10 Prozent auf 218,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 66,80 EUR), EVN (+ 0,65 Prozent auf 30,85 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 162,70 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-4,55 Prozent auf 11,74 EUR), AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 105,80 EUR), Verbund (-3,52 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (-3,46 Prozent auf 40,14 EUR) und Vienna Insurance (-2,46 Prozent auf 71,30 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516 404 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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BAWAG 162,70 0,06% BAWAG
DO & CO 218,50 2,10% DO & CO
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,85 0,65% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 11,74 -4,55% Lenzing AG
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Verbund AG 72,70 -3,52% Verbund AG
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voestalpine AG 40,14 -3,46% voestalpine AG
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