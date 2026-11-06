ATX
|
6 434,80
|
-76,60
|
-1,18 %
|Index im Blick
|
06.11.2026 17:58:49
Verluste in Wien: ATX fällt letztendlich zurück
Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,18 Prozent tiefer bei 6 434,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6 506,47 Punkten, nach 6 511,40 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 416,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 532,16 Punkten erreichte.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,238 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 6 792,23 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der ATX bei 6 744,66 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4 767,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,10 Prozent auf 218,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 66,80 EUR), EVN (+ 0,65 Prozent auf 30,85 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 162,70 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-4,55 Prozent auf 11,74 EUR), AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 105,80 EUR), Verbund (-3,52 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (-3,46 Prozent auf 40,14 EUR) und Vienna Insurance (-2,46 Prozent auf 71,30 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516 404 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|105,80
|-3,99%
|BAWAG
|162,70
|0,06%
|DO & CO
|218,50
|2,10%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|0,65%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|66,80
|1,06%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Österreichische Post AG
|32,10
|-0,31%
|STRABAG SE
|101,40
|-0,20%
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
|Vienna Insurance
|71,30
|-2,46%
|voestalpine AG
|40,14
|-3,46%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 434,80
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.