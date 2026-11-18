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18.11.2026 15:58:32
Verluste in Wien: ATX fällt zurück
Um 15:40 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,07 Prozent auf 6 452,06 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 193,357 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 6 521,59 Punkten, nach 6 521,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 441,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 550,24 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der ATX bei 6 557,32 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 6 642,38 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 4 716,63 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,88 Prozent auf 114,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,39 Prozent auf 77,10 EUR) und Verbund (+ 0,36 Prozent auf 70,45 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-2,80 Prozent auf 10,42 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 15,98 EUR), Raiffeisen (-1,96 Prozent auf 60,15 EUR), Erste Group Bank (-1,83 Prozent auf 112,90 EUR) und OMV (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 183 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,488 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|123,80
|8,79%
|CA Immobilien
|20,85
|-1,42%
|Erste Group Bank AG
|113,80
|2,06%
|Lenzing AG
|10,24
|-2,48%
|OMV AG
|68,85
|-2,13%
|Österreichische Post AG
|32,20
|-0,92%
|Raiffeisen
|60,45
|1,00%
|Verbund AG
|68,90
|-0,65%
|Vienna Insurance
|75,90
|-0,91%
|Wienerberger AG
|15,40
|-3,21%
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