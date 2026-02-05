ATX

Marktbericht 05.02.2026 12:26:46

Verluste in Wien: ATX in der Verlustzone

Anleger in Wien treten am vierten Tag der Woche den Rückzug an.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,93 Prozent leichter bei 5 694,75 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 166,665 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 747,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 676,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 394,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der ATX 4 784,37 Punkte auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 3 790,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,41 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 755,99 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,61 Prozent auf 33,05 EUR), DO (+ 0,41 Prozent auf 195,00 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 61,15 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 108,40 EUR) und voestalpine (-0,14 Prozent auf 41,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,56 Prozent auf 48,70 EUR), Raiffeisen (-2,06 Prozent auf 42,88 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 52,00 EUR), Andritz (-1,69 Prozent auf 75,50 EUR) und CPI Europe (-1,44 Prozent auf 15,72 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 136 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,030 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
